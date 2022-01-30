Ирландия увеличила импорт из России на 500%

Ирландские компании, опасаясь эскалации ситуации на Украине, увеличили импорт товаров из России на 500%, рассказал телеканалу RTE управляющий директор Petrel Resources Дэвид Хорган.

Он обратил внимание, что доля России на мировом рынке нефти составляет 11%. Поэтому, как считает эксперт, нефтяные и газовые котировки начали расти на фоне новостей о возможном конфликте между РФ и Украиной. Однако даже в случае военных действий на территории Украины поставки нефти и газа и России продолжатся, считает Хорган. Он подчеркнул, что у Москвы останется трубопровод «Ямал - Европа», если украинский транзит остановится. Однако ирландские компании хотят быть готовыми на случай возможных перебоев с поставками.

«Наш импорт из России в прошлом месяце вырос на 500%, очевидно, что в преддверии санкционной блокады импорта люди беспокоятся о доставке обычной для них продукции из России, поэтому есть некоторая спешка», — прокомментировал ситуацию Хорган.

Политолог Дмитрий Корнейчук ранее назвал условие начала прямых поставок российского газа на Украину. По его словам, в этом году Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, и закупать газ в следующем году стране будет негде.