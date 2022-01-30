Политолог Романенко: новый Карибский кризис вокруг Украины нужен Байдену для политических очков

Президент США Джо Байден играет в игру вокруг Киева для восстановления своего политического авторитета в Вашингтоне. Об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, Байден сейчас фактически спровоцировал новый Карибский кризис в рамках нагнетания истерии вокруг готовящегося Москвой «вторжения» на территорию Украины. Это делается не просто так. Политические соперники Байдена никогда не забудут ему явный провал с выводом американских войск из Афганистана, поэтому сейчас ему нужна хоть какая-нибудь победа.

Весь хитрый план Байдена заключается в искусственном создании проблемы, из которой он должен ловко найти выход и доказать свою политическую мудрость. Только так он сможет противостоять давлению, которое на него оказывают представители Республиканской партии.

«Осенью в США будут промежуточные выборы в Конгресс, которые по всем рейтингам выигрывают республиканцы. Ожидается, что демократы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса», — отметил политолог.

При таком сценарии развития событий у Байдена начнутся серьезные проблемы. Ситуация может закончиться проигрышем на следующих президентских выборах.

Ранее стало известно, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерениях принять участие в президентской гонке. Выборы в США состоятся в 2024 году.