Вирусолог Нетесов связал повторные заражения COVID-19 с появлением новых штаммов

Повторные заражения коронавирусной инфекцией могут быть связаны с появлением новых штаммов. Об этом рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

По словам специалиста, вариант «Дельта» интенсивнее выделяется зараженными людьми, в то время как вакцины менее эффективны против «Омикрона». Нетесов объяснил, что появившиеся новые штаммы COVID-19 способны преодолевать формирующийся благодаря вакцине иммунитет, особенно у тех, кто давно получил прививку.

«Но тяжелые случаи наблюдаются в подавляющей массе у невакцинированных людей», — заявил вирусолог в интервью РИА Новости.

Нетесов добавил, что штаммом «Омикрон» можно также инфицироваться повторно. По предварительным данным, болеют им не только те, кто давно вакцинировался, но и те, кто привился всего двумя дозами.