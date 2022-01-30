Злоупотребление фастфудом может привести к панкреатиту и желчекаменной болезни

Частое включение в рацион полуфабрикатов и фастфуда может привести к развитию опасных болезней. Об этом предупредил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Злоупотребление фастфудом приводит к появлению целлюлита, отметил специалист. Такой рацион может спровоцировать обострение хронических болезней желудочно-кишечного тракта, а также привести к панкреатиту и желчнокаменной болезни.

«Основной вред от регулярного употребления нездорового питания — это лишние килограммы жира. Сначала лишний вес, а потом ожирение. Такой путь у 60% населения развитых стран», — рассказал Калинчев в разговоре с RT.

При этом необязательно полностью исключать из питания фастфуд и полуфабрикаты. Однако существуют продукты, которые следует употреблять по определенным правилам и при режиме трехразового питания, заключил диетолог.