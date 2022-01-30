«Тупые американцы». Трамп раскритиковал Байдена за «слабость и некомпетентность»

Бывший президент США Дональд Трамп, все чаще появляющийся на информационном горизонте, вновь обрушился с критикой на нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена. Политика демократа стала причиной практически всех бед, с которыми столкнулся мир, посетовал самый узнаваемый республиканец в Соединенных Штатах, выступая перед сторонниками в городе Конро, штат Техас, под лозунгом «Спасем Америку».

Начал Трамп с «украинского кризиса», который, по его мнению, возник из-за неправильной стратегии Байдена по линии НАТО. Бывший президент обратил внимание, что всегда требовал от союзников по Североатлантическому альянсу «платить свою долю» за защиту границ.

«Я всегда давал понять, что, если Европа беспокоится о своих границах, она должна будет платить, – заявил Дональд Трамп. – После прихода к власти Байдена страны НАТО решили, что теперь им не нужно платить по счетам, делать свою работу и рисковать жизнями, ведь вместо них это могут делать тупые американцы».

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Отсюда и напряжение между Россией, Украиной и Европой, которое можно наблюдать сейчас на геополитической карте мира. Страны НАТО, «расслабившиеся» после прихода Джо Байдена к власти, решили, что вновь могут «пользоваться Соединенными Штатами», добавил Дональд Трамп.

Теперь ситуация настолько серьезная, что впору говорить о третьей мировой войне. Бывший президент США уверен, что причина кризиса на Украине – «слабость и некомпетентность Байдена».

Вашингтону, по словам Трампа, следовало бы уделить внимание не защите украинских границ, а работе с мигрантами, которым «не должно быть разрешено пересекать границы Соединенных Штатов».

«Слабостью» Байдена воспользовались не только союзники по НАТО, но и руководство Северной Кореи. Если верить британцам из The Guardian, только за последний месяц Пхеньян провел семь учебных запусков баллистических ракет. Дональд Трамп считает, что военная мощь КНДР возрастает только «благодаря» Джо Байдену.