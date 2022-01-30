Более интересное зрелище: Пригожин предпочел просмотр «Незнайки» новому фильму о Навальном

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что не планирует смотреть документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», редакция ИА Federalcity обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать премьеру картины, созданной при поддержке CNN Films и HBO Max. В частности, журналисты поинтересовались у него о планах на просмотр фильма. Пригожин, в свою очередь, иронично ответил, что куда более интересным зрелищем для него будет «Незнайка на Луне».

«Я фильм про Навального не смотрел. У меня целый раздел фильмов, которые я хотел бы посмотреть, но не успеваю. И вместо картины про Навального в ближайшие выходные я обязательно посмотрю "Незнайку на Луне". Думаю, что это будет более интересное зрелище», — сказал предприниматель.

Ранее суд отказал блогеру Алексею Навальному1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) в пересмотре решения по иску Евгения Пригожина, в рамках которого бизнесмен требовал удалить из Сети недостоверную информацию оскорбительного характера.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму