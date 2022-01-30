«Марсель» заплатил за Жиго 2 млн евро

«Марсель» заплатил «Спартаку» 2 млн евро за переход защитника Самуэля Жиго. Остаток текущего сезона 28-летний футболист проведет в столичном клубе.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского игрока в 11 млн евро.

Перешедший из бельгийского «Гента» Жиго защищает красно-белые цвета с 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отличился забитым голом и результативной передачей.

Команда Паоло Ваноли после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на девятом месте в таблице, в активе красно-белых 23 очка. Лидером первой половины сезона является «Зенит», в активе петербургской команды 38 очков.