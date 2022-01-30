Политолог Дробницкий: США не могут дать РФ гарантии по безопасности из-за проблем с деньгами

Соединенные Штаты не могут дать Российской Федерации гарантий по безопасности и по Украине, так как во внутренней политике страны существуют две крупные проблемы, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, ситуация в переговорах России и США будет неопределенной еще достаточно долгое время. Он уточнил, что в Вашингтоне не решены вопросы о власти и о деньгах. Так политолог выявил корень проблем в американской политике, передает «Украина.ру».

«Вопрос о деньгах не решила ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который подвесил вопрос. Пауэлл заявил, что пока не готов озвучить дальнейшие меры по оздоровлению финансово-кредитной политики. Он даже не сказал, когда они поднимут ставку, хотя ему напрямую поручили заниматься этим вопросом», — подчеркнул Дробницкий.

Помимо этого, политолог отметил, что второй проблемой является вопрос о том, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Эксперт заявил, что если политики этого не добьются, то они проиграют выборы в Конгресс США 2022 года.

«И с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?» — поинтересовался Дробницкий.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский стал подозревать, что власти США целенаправленно нагнетают обстановку вокруг государства. По его мнению, они делают это, чтобы добиться выгодных для Вашингтона договоренностей с Москвой.