Президент Bellator Кокер высказался о поединке Бейдера и Молдавского

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал исход поединка с участием чемпиона лиги в тяжелом весе Райана Бейдера и россиянина Валентина Молдавского. Победу единогласным решением судей отдали американскому спортсмену.

Руководитель организации на пресс-конференции отметил, что россиянин иногда контролировал ход встречи, но американский боец одержал заслуженную победу.

«Райан победил, он сделал то, что и должен был сделать. Это был близкий поединок. Думал, что Райан нокаутирует Валентина в первом раунде, но Молдавский вернулся в дело, у него был план на бой, он демонстрировал контроль в борьбе», — заявил Кокер.

В другом поединке вечера бывший чемпион UFC Бенсон Хендерсон победил россиянина Ислама Мамедова. Поединок продолжался три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).