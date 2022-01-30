Военный трибунал приговорил 51 человека в Конго к смерти за убийство членов миссии ООН

Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил к смертной казни 51 человека за убийство двух сотрудников ООН в 2017-м году. О решении судебной инстанции сообщает Agence France-Presse.

Согласно имеющейся информации, еще один подозреваемый в расправе над членами миссии ООН получил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Еще двум фигурантам, которые проходили по резонансному делу в качестве обвиняемых, вынесли оправдательный приговор.

Отмечается, что в ДРК с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Такой вид наказания обычно заменяется в Конго на пожизненное заключение. Напомним, что в марте 2017 года в конголезской провинции Касаи без вести пропали двое сотрудников ООН — гражданин США и гражданка Швеции. Члены миссии исследовали места массовых захоронений местных жителей, убитых в ходе вооруженных столкновений в регионе. Спустя какое-то время пропавшие были найдены мертвыми.