Врач-диетолог Чернышова рассказала о пользе мяса в рационе

Мясные продукты содержат вещества, которые полезны для организма. Не следует полностью отказываться от их употребления, сообщила врач-диетолог Оксана Чернышова.

Мясо является одним из главных источников холестерина. Однако этот продукт опасен лишь при чрезмерном употреблении. Людям, которые хотят отказаться от мяса, специалист посоветовала не делать этого в полной мере.

Дело в том, что в мясных продуктах содержатся полезные аминокислоты. Их употребление в разумных пределах пойдет лишь на пользу. Проблемы могут возникать из-за неполадок в организме или из-за отсутствия культуры питания, сообщает «МедикФорум».

Ее коллега, диетолог Анна Коновалова посоветовала есть рыбу для сохранения здоровья кожи зимой. Она является источником полезного белка и полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов.