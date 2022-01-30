Тренер Серены Уильямс поделился ожиданиями от финала AO-2022 Медведев — Надаль

Тренер единственной обладательницы карьерного «Золотого шлема» Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

Специалист отметил, что для второй ракетки мира Australian Open получился непростым, но именно благодаря характеру и бойцовским качествам россиянин дошел до финала.

«При этом Медведев не показывал своего лучшего тенниса. А Рафаэль Надаль сейчас не в лучшем физическом состоянии. Он нашел возможность перекрыть этот недостаток при помощи агрессивного стиля», — передает слова Муратоглу Tennis Majors.

По его мнению, финальный поединок получится затяжным, многое решит выносливость. Наставник легендарной американки указал на то, что победа в этом финале сделает Надаля величайшим в истории тенниса.

«Надалю придется использовать короткие розыгрыши, форсировать события. Рафа осознает, что имеет уникальный шанс взять 21-й турнир Большого шлема и стать величайшим в истории тенниса», — подытожил он.

Напомним, финал Australian Open состоится 30 января, старт — в 11:30 по московскому времени.