Трамп связал напряженность на мировой арене с некомпетентностью Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена. Экс-лидер уверен, что навыки его оппонента не соответствуют занимаемой должности.

Трамп напомнил о ситуации с Украиной, а также напряженных взаимоотношениях Китая и Тайваня. Экс-президент выразил уверенность, что при нем подобных ситуаций на мировой арене не возникло бы. Он выступил на митинге в Техасе.

«То, что происходит сейчас в военном плане по всему миру, было бы немыслимо, если бы выборы не были бы подтасованы, и у вас был бы другой президент. А сейчас у вас президент США, который в высшей степени некомпетентен», — заявил бывший глава государства.

Ранее Трамп предупредил Байдена о начале возможного коррупционного расследования против действующего лидера. Он также пообещал, что «республиканцы отвоюют конгресс».