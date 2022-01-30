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Трамп пригрозил «вышвырнуть» Байдена из Белого дома, когда станет президентом

Политика
Трамп пригрозил «вышвырнуть» Байдена из Белого дома, когда станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что сделает первым делом, когда вновь вернется в Овальный кабинет Белого дома.

Выступая на митинге в Техасе перед своими сторонниками, республиканец сообщил, что для начала установит преимущество однопартийцев в Палате представителей США.

«Мы начнем с того, что закончим политическую карьеру Нэнси Пелоси раз и навсегда. А затем мы вышвырнем преступную семью Байденов из Белого дома в 2024 году», — сказал Трамп перед сторонниками.

Ранее Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины. По его словам, в этом виноват Байден и его мягкая политика в отношении Европы, где страны стали пользоваться США.

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