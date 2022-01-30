Трамп пригрозил «вышвырнуть» Байдена из Белого дома, когда станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что сделает первым делом, когда вновь вернется в Овальный кабинет Белого дома.

Выступая на митинге в Техасе перед своими сторонниками, республиканец сообщил, что для начала установит преимущество однопартийцев в Палате представителей США.

«Мы начнем с того, что закончим политическую карьеру Нэнси Пелоси раз и навсегда. А затем мы вышвырнем преступную семью Байденов из Белого дома в 2024 году», — сказал Трамп перед сторонниками.

Ранее Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины. По его словам, в этом виноват Байден и его мягкая политика в отношении Европы, где страны стали пользоваться США.