Ягода боярышника снижает кровяное давление и риск сердечного приступа

Употребление ягод боярышника поможет уменьшить показатели кровяного давления и снизит вероятность возникновения сердечного приступа.

Включая боярышник в рацион, человек может значительно увеличить себе годы жизни. Плоды уменьшают уровень холестерина, который является основным фактором возникновения инфаркта. Кроме того, большое количество ЛПНП в крови, которые известны как «плохой» холестерин, провоцируют образование тромбов в артериях.

Также исследование продемонстрировало, что ягоды имеют противовоспалительные свойства, а в составе плода содержится много антиоксидантов. При этом врачи напоминают, что не менее важно отказаться от курения, снизить количество потребления спиртных напитков и кофеина. Уменьшить кровяное давление поможет избавление от лишних килограммов и поддержание физической активности, передает Express.