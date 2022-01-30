Отец Тома Брэди опроверг информацию о завершении карьеры сына

Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди пока еще не принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом рассказал отец игрока Том Брэди — старший.

Накануне телевизионный канал ESPN со ссылкой на собственные источники сообщил, что квотербек команды «Тампа-Бэй Бакканирс» в ближайшее время объявит о завершении игровой карьеры.

«Эта новость — просто предположение. Том еще не принял окончательного решения. Все кто говорит, что он это сделал, абсолютно неправы», — уточнил отец 44-летнего квотербека.

Брэди семь раз побеждал в финалах за звание чемпиона NFL. Кроме того, он рекордные пять раз признавался самым ценным игроком (MVP) Супербоула.