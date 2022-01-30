Смертельное ДТП с профсоюзным автобусом произошло в горах Боливии

Падение пассажирского автобуса с обрыва унесло жизни 11 человек в районе населенного пункта Ками в западной части Боливии, сообщили представители полиции республики.

Еще 18 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящий момент они находятся в больницах под пристальным присмотром врачей. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В настоящий момент о причинах смертельного ДТП не сообщается. Власти проводят расследование инцидента. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб безопасности и криминалисты.