Циклон «Надя» принес в Петербург снег и метель

Петербург оказался под влиянием периферии нового североатлантического циклона, которому присвоили имя «Надя». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, 30 января в Северной столице ожидается сильная метель и снежные осадки. При этом температура воздуха составит от −1 до −3 градусов. В Ленобласти столбики термометров опустятся до −5 градусов.

Кроме того, в городе ожидается юго-восточный ветер от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет и составит 740 миллиметров ртутного столба, что намного ниже климатической нормы, добавил Леус в своем Telegram-канале.

С самого начала зимы Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и чиновники команды губернатора Александра Беглова обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.