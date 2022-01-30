Политолог Корнейчук: Украина начнет покупать газ у России после открытия «СП-2»

После открытия газопровода «Северный поток — 2» Украина будет вынуждена возобновить прямые поставки газа из России, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Киев столкнулся с катастрофическим дефицитом газа, а в следующий отопительный сезон закупать топливо ему «будет негде». Это вынудит власти пойти на величайшее предательство, считает специалист.

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом"», — заявил Корнейчук.

Политическое руководство страны создало энергетический кризис искусственно, чтобы объяснить украинцам необходимость начала закупок газа из России, считает специалист. Киев, по его мнению, целенаправленно поднял тарифы на топливо и «поставил бизнес на колени».

Украина перестала покупать газ из России напрямую в 2015 году, заменив поставки виртуальным реверсом, при котором украинские потребители отбирают часть направляемого в Европу транзитного топлива. Физически газ не пересекает западные украинские границы, но оформляется как импортированный из Евросоюза.