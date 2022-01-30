Трамп раскритиковал Байдена за инфляцию и проникновение мигрантов в США

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за инфляцию и дефицит в стране.

Бывший президент США выступил перед сторонниками в техасском городе Конро. В ходе выступления Трамп назвал «фиглярством высшей пробы» то, что Байден, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси «сделали с этой страной».

«Инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил» — заявил бывший президент США, призвав покупать его книгу.

Кроме того, Трамп указал на рост количества убийств и проникновение в страну миллионов нелегальных мигрантов. Политик поинтересовался у сторонников, могут ли они в это поверить.