Трамп высмеял телефонные переговоры между Байденом и Зеленским

Переговоры между главой американского государства Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским являются неудачными, даже если 50% того, что о них рассказывают, окажется правдой, заявил бывший лидер США Дональд Трамп.

Бывший американский президент во время митинга на территории штата Техас заявил, что Зеленский советовал Байдену успокоиться. По информации журналистов, лидеры стран разошлись в оценках угроз, которую они наблюдают в присутствии войск России около украинской границы, и вероятности «вторжения».

Вашингтон утверждает, что Москва якобы может в любой момент начать наступление. США проводят эвакуацию некоторых дипломатов из Украины и советуют американцам быстрее покидать страну. Однако Россия уже много раз опровергала эти обвинения. Кремль заявлял, что никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать.