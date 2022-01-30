Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за некомпетентности Байдена

Некомпетентные решения главы американского государства Джо Байдена являются причиной появления риска третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп.

Бывший американский лидер во время выступления перед сторонниками на территории города Конро (штат Техас) заявил, что во время президентства Байдена в Северной Корее до рекордных показателей увеличилось число запусков ракет. Трамп также сообщил, что при выводе американского контингента с территории Афганистана наблюдалось слабое управление.

По словам республиканца, слабость и некомпетентность действующего президента создают реальную угрозу третьей мировой войны. Трамп также посоветовал Байдену обратить внимание на нелегальных беженцев на американско-мексиканской границе. По словам экс-лидера США, президенту стоит направить военных туда, а не на европейскую территорию.