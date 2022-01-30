Всплеск заболеваемости из-за «Омикрона» увеличил нагрузку на службу 122 в Петербурге

Всплеск заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма коронавируса увеличил нагрузку на службу вызова врача 122, сообщили в пресс-службе петербургского правительства.

Служба 122 работает без выходных и круглосуточно, напомнили в правительстве Петербурга. Дозваниваться «именно по утрам» необходимости нет, отмечают специалисты.

«Рекордное количество звонков — в будни утром с 08:00 до 10:00», — цитирует специалистов издание «Невские новости».

По их словам, получить помощь можно в выходные и ночью. Заявки в это время принимает голосовой помощник, которому необходимо четко обрисовать проблему. После этого на мобильный телефон звонившего придет сообщение с номером заявки, а следом СМС с датой визита врача.

Стремительный рост заболеваемости в Петербурге обусловил сильную нагрузку на городскую систему здравоохранения. Губернатор Александр Беглов осенью утверждал, что в январе этого года в городе будет сформирован коллективный иммунитет, но реальная эпидемиологическая обстановка слова градоначальника не подтверждает.