Джонсон: усиление вклада Великобритании в НАТО станет сигналом для России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен «послать сигнал» Москве, усилив вклад страны в НАТО.

Лондон удвоить число своих военнослужащих в Эстонии до 1800 человек, а также отправить военную технику. Джонсон заявил, что пакет помощи пошлет Кремлю ясный сигнал.

«Мы не потерпим дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом враждебных действий», — подчеркнул британский премьер.

Джонсон заявил, что Украина должна быть свободна в определении своего будущего. По его словам, военный конфликт вокруг Украины станет для Европы трагедией.

Вооруженные силы Великобритании получили приказ готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Британский авианосец HMS Prince of Wale будет готов в отправке «в считанные часы» в случае эскалации напряженности.