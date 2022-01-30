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Южнокорейские военные: КНДР провела испытания баллистической ракеты

Армия
/ Обновлено: 30 января 2022 07:01
Южнокорейские военные: КНДР провела испытания баллистической ракеты

Запущенные КНДР два снаряда являются ракетами малой дальности. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Южнокорейские военные отмечают, что снаряды поразили цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамген-Пукто. Они пролетели 190 километров на максимальной высоте около 20 километров.

Максимальная скорость полета ракеты могла достигать 4-5 чисел Маха. Южнокорейские эксперты полагают, что запущенные снаряды могли быть ракетами KN-23, которые схожи с российскими «Искандерами».

Нынешний пуск с начала года стал уже шестым. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет.

#кндр #испытания #баллистическая ракета