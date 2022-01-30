Пушков: Европа не желает конфликтовать из-за Украины вопреки декларациям НАТО

Европа не поддержит вероятный вооруженный конфликт на Украине. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда прокомментировал новость, что Венгрия отказалась от размещения дополнительных подразделений НАТО на своей территории. Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это один момент, указал он.

«Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — написал сенатор у себя в Telegram-канале.

Пушков также напомнил Киеву о такой же позиции по этому вопросу Болгарии и Хорватии. Ранее в Хорватии заявили, что не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину.