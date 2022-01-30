Президент Хорватии Миланович: премьер-министр Пленкович является «пешкой» Киева

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович ведет себя как «пешка» Украины и киевский «агент». Соответствующим заявлением поделился президент Хорватии Зоран Миланович.

Глава хорватского государства сообщил об этом, указывая на рабочую поездку Пленковича в Киев. Рабочий визит премьера на Украину состоялся в декабре. Миланович ранее заявил, что Хорватия в случае эскалации отзовет своих военных из контингента НАТО в Восточной Европе.

Президент отметил, что данное решение связано с динамикой внутренней политики Вашингтона. МИД Украины заявил, что эти слова недопустимы. Киевские дипломаты также потребовали опровержения. В итоге Пленкович извинился за слова главы государства.

Миланкович подчеркнул, что премьер ведет себя как «агент» Киева, а он как глава хорватского государства. По мнению президента, в этом кроется огромная разница. Лидер Хорватии также отметил, что ни разу не был на территории России в рамках рабочего визита.