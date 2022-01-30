NYT: антироссийские санкции США могут дестабилизировать систему финансов мира

Экономические санкции, которые США намерены ввести в отношении России, могут угрожать стабильности финансовой системы мира. Об этом сообщает New York Times.

Согласно материалу, ранее ни одна страна мира не пыталась вводить настолько обширные санкции в отношении такой большой экономики, как российская. Эксперты NYT считают, что такие меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран — особенно, европейских, что дестабилизирует мировую финансовую систему. Такой шаг, по мнению аналитиков, может повлечь ответные меры России.

Ранее Белый дом неоднократно заявлял о «крайне жестких санкциях» в случае, если Россия «вторгнется» на Украину. Представители администрации США на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали.