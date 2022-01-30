Потоки газа в европейские СПГ в январе стали рекордными для этого месяца

Поставки газа в европейские СПГ в течение января текущего года поставили рекордные показатели за весь период наблюдений, который начался в 2011 году. Информацией об этом поделились в Gas Infrastructure Europe.

Потоки сжиженного голубого топлива с терминалов 28 января составили 405 млн куб. м., что является рекордным уровнем для этой даты и в 2,2 раза больше среднего показателя в течение последних пяти лет.

Всего, на момент 29 января, с начала месяца доставка регазифицированного СПГ в ГТС Европы составляла 10,44 млрд куб. м. Таким образом, за трое суток до завершения потока СПГ на территорию ЕС был обновлен рекордный показатель 2019 года. Предполагается, что после этого будет побит и абсолютный рекордный уровень поступлений голубого топлива с СПГ-терминалов в европейские ГТС (чуть больше 11 млрд куб. м.).