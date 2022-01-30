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Детей из Украины могут начать «экспортировать» за рубеж

Политика
Детей из Украины могут начать «экспортировать» за рубеж

Украинское правительство подготовило закон, который легализует на территории страны суррогатное материнство. У иностранцев появится возможность воспользоваться услугами жительниц Украины.

Демографические показатели Украины при этом близки к катастрофическому уровню. Многие специалисты утверждают, что законопроект в случае принятия может стать причиной настоящего «экспорта детей» за рубеж. Соответствующий материал подготовило издание «Известия».

Авторы закона подчеркнули, что Украина — одно из немногих государств, на территории которого у иностранцев есть возможность заниматься коммерческим заменимым материнством, поскольку актуальное законодательство не запрещает его использование.

При этом в пояснительной записке содержатся удручающие показатели. Женское бесплодие на территории Украины составляет 60%, этот показатель среди мужчин составил 40%. Однако каждый год суррогатные матери в стране рожают 500 детей.

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