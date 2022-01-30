WP: украинская разведка вывезла секретные документы на запад страны

Разведка Украины вывезла из столицы секретные документы. Соответствующей информацией поделилось издание Washington Post, ссылаясь на анонимных собеседников.

Газета со ссылкой на неназванных чиновников утверждает, что украинские разведчики вывезли секретную документацию из собственной штаб-квартиры в безопасное место, которое находится на западе страны. По словам издания, эти действия являются одним из «внешний проявлений» того, что Украина готовится к эскалации обстановки.

Однако, по словам авторов материала, чиновников Запада «встревожил публичный скептицизм» главы украинского государства Владимира Зеленского. Он недавно сообщил, что в данный момент не наблюдает большей эскалации ситуации, чем было ранее.