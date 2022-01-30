Депутат Рады Вениславский: члены обороны территории Украины смогут получать минометы

Члены добровольческих формирований украинской территориальной обороны смогут в случае необходимости получить гранатометы, минометы, зенитные установки и другое вооружение. Соответствующее заявление сделал депутат Рады Федор Вениславский.

Согласно закону, национальное сопротивление предполагает максимально большее привлечение граждан Украины к обеспечению военной безопасности государства, к защите от «агрессии» и к нанесению врагу потерь. Глава украинского государства Владимир Зеленский 1 января текущего года назначил Юрия Галушкина на пост главнокомандующего силами территориальной обороны ВС страны.

Вениславский заявил, что добровольцы имеют право на все виды стрелкового оружия. По его словам, речь идет о винтовках, карабинах, пулеметах и автоматах. Также есть большая поправка, которая подразумевает, что в случае необходимости формирования могут получить любые виды вооружения, в том числе тяжелое.