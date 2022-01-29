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Маневры российского ВМФ состоятся за пределами исключительной экономической зоны Ирландии

Политика
Маневры российского ВМФ состоятся за пределами исключительной экономической зоны Ирландии

Россия перенесла место будущих маневров ВМФ на территории Атлантики за границы ирландской исключительной экономической зоны. Соответствующей информацией поделился посол в Дублине Юрий Филатов.

Дипломат подчеркнул, что соответствующие призывы поступали от властей страны и от ассоциации южных, а также западных производителей рыбной продукции. По словам Филатова, глава Минобороны России Сергей Шойгу решил перенести место маневров, чтобы не создавать помех нормальному функционированию ирландских рыболовов в традиционных районах. Сообщается, что российские маневры пройдут в период с 3 по 8 февраля, передает РИА Новости.

При этом посол очередной раз отметил, что маневры проводятся в полном соответствии с международным правом. По словам Филатова, эти учения также никаким образом не представляют угрозу для Ирландии.

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