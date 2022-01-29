Маневры российского ВМФ состоятся за пределами исключительной экономической зоны Ирландии

Россия перенесла место будущих маневров ВМФ на территории Атлантики за границы ирландской исключительной экономической зоны. Соответствующей информацией поделился посол в Дублине Юрий Филатов.

Дипломат подчеркнул, что соответствующие призывы поступали от властей страны и от ассоциации южных, а также западных производителей рыбной продукции. По словам Филатова, глава Минобороны России Сергей Шойгу решил перенести место маневров, чтобы не создавать помех нормальному функционированию ирландских рыболовов в традиционных районах. Сообщается, что российские маневры пройдут в период с 3 по 8 февраля, передает РИА Новости.

При этом посол очередной раз отметил, что маневры проводятся в полном соответствии с международным правом. По словам Филатова, эти учения также никаким образом не представляют угрозу для Ирландии.