Зараженных коронавирусом артистов Мариинского театра вынуждают выйти на сцену

Большинство артистов Мариинского театра болеют COVID-19, при этом руководство заставляет их репетировать и выходить на сцену.

После возвращения оркестра с концертов в Москве более 30 человек получили положительные результаты ПЦР-теста. Руководство театра ввело «ковидную рассадку» на репетициях, чтобы снизить распространение заражения коронавирусом. Однако эти меры не помогают, в коллективе наблюдается вспышка инфекции.

Оркестр Мариинского театра под руководством художественного руководителя и дирижера Валерия Гергиева готовится к гастролям в Испании, которые пройдут в первых числах февраля в Мадриде. При этом 28 января музыкантам провели ПЦР-тестирование, результаты которого показали весьма печальные результаты. Кроме того, на этом фоне оркестр вынудили 28 января играть оперу «Тангейзер» Рихарда Вагнера на сцене «Мариинского-2».

«Гергиев всегда делает, что хочет. Он — царь, а мы его крепостные музыканты. У него есть полное ощущение безнаказанности. Он — менеджер, он делает деньги. Лишь иногда — творчество», — поделился один из музыкантов.

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге продолжает ухудшаться, несмотря на принятые администрацией губернатора Александра Беглова меры. Ранее коронавирус был выявлен у 14 939 жителей Северной столицы, что является рекордом. При этом темпы вакцинации оставляют желать лучшего, а антиковидные ограничения Смольного не показывают никаких результатов.