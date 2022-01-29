МИД России опроверг сюжет швейцарского канала SRF о войсках у границ Украины

МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы имеющем место стягивании российских войск к границе Украины.

Ведомство отмечает, что в действительности речь идет о подготовке к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022». В них принимают участие подразделения Восточного военного округа.

«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», — подчеркивается в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство порекомендовало швейцарским журналистам обращаться в Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что имеется ввиду под проверкой оборонного потенциала.

МИД РФ отмечает, что нагнетание западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достигло своей крайней стадии. Швейцарская телерадиовещательная компания SRF обошла всех, опубликовав сюжет, который напоминает случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».

Ведомство посоветовало швейцарским журналистам ознакомиться с заявлениями главы Минобороны РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты порекомендовали посмотреть на сайте kremlin.ru слова российского лидера Владимира Путина о принципиальных позициях Москвы.