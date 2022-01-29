К трагичному прогнозу о неизбежном обрушении города в Швеции подошли со скандинавским расчетом и хладнокровием.



Специалисты прикинули, сколько у Кируны осталось времени на спасение, подготовили к переезду небольшие исторические постройки (особо важную для местных церковь хотели перевезти хотя бы в разобранном виде), возвели городской центр «Новой Кируны» и возложили на госкомпанию LKAB финансирование проекта. Деньги пойдут на строительство новых жилых домов, инфраструктуру и выплаты компенсаций в 125% от стоимости жилья всем покидающим «старую» Кируну.



Амбициозный проект стоит не менее миллиарда долларов, но окончательно реализуется только к 2100 году. Законы рынка в социал-демократической Швеции все равно жестоки: если продажи компании упадут (основной рынок сбыта железа для LKAB – Китай) и финансирование уменьшится, то процесс приостановится. А шансы жителей Кируны и их потомков избежать катастрофы сильно снизятся – счет на года. Переезд, тем не менее, идет полным ходом.



Пусть неидеальный, но все же новаторский соседский метод «реинкарнации» рабочих поселений заприметили в России. Кируна находится буквально в 400 километрах от Мурманской области, где один за одним медленно умирают и промышленные центры, и военные городки – от пустеющего Никеля до брошенной на произвол судьбы Африканды.



Хочешь не хочешь, а вопрос возникает сам собой: стоит ли сравнивать шведский подход с российскими реалиями? Готовы ли ресурсодобытчики и государство к миллиардным вливаниям, когда речь идет о социальной ответственности – благополучии сотрудников градообразующих предприятий и их семей?