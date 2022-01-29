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«Могли
жить лучше,
чем в Дубае».
Почему промышленные города
России умирают в нищете
Россия – самая богатая природными ресурсами страна в мире. Она занимает ведущее место по запасам драгоценных металлов, минералов, нефти и газа. При этом обстановка в рабочих поселках и ресурсодобывающих городах, как известно, оставляет желать лучшего: не просто так местные бегут в другие регионы, зачастую бросая квартиры и дома, а численность населения стремительно снижается. Те, кто еще не переехал, признают: либо привыкли, либо держит стабильная работа.
«Сегодня смотрела программу, показывали Дубай. Так вот, там реально люди живут богато, очень-очень. Все есть у них. И все из-за того, что они нашли когда-то нефть. На одной нефти шейх содержит свою страну, свой народ. А у нас что в России? И нефть, и золото, все есть! Но народ живет очень бедно. А могли бы жить намного лучше этой пустынной страны», – слова пожелавшей остаться неизвестной жительницы Охи – старейшего города нефтяников в РФ.
Отношение корпораций и чиновников к благополучию рабочих красноречиво показывает не только недавняя трагедия на шахте «Листвяжная», случившаяся из-за халатного отношения руководства компании «СДС-Уголь», но и российский феномен «депрессивных городов». Тех самых постепенно вымирающих советских проектов и поселений «городского типа», что пока еще питают жизнь промышленных гигантов.

За 30 лет к городам, где проживают сотни тысяч россиян, приросло постыдное прилагательное. Хоть «мрачные девяностые», возвращением в которые так пугает телевизор, уже прошли, миллиардные прибыли компаний, унаследовавших колоссальные промышленные мощности СССР, не лечат социальную депрессию в стратегически важных регионах страны.

На фоне ухудшения экологии, климатических изменений, падения демографических показателей и растущих аппетитов промышленников, возможна ли в РФ «реновация» рабочих поселений и промышленных городов?

И если да, то почему до сих пор нет?
Иностранный подход

Шведский заполярный город Кируна переезжает вот уже пять лет. В прямом смысле: деревянные дома прямо на грузовиках увозят подальше от железных рудников, разрабатываемых компанией LKAB, на 100% принадлежащей государству.

Испещренный почти двухвековой добычей грунт рискует обвалиться и уничтожить самый северный город страны с населением в 20 тысяч человек – об этом специалисты предупреждали еще в начале 2000-х годов. Речь идет о крупнейшем мировом месторождении Кирунава, где трудится большинство местных жителей: рудник «добурили» буквально до городского центра. В 2015 год асфальт на улицах пошел трещинами, и стало понятно: надо что-то менять.

Вариант с прекращением добычи руды не рассматривался. По словам мэра Кируны, город и компания LKAB живут «в симбиозе». Если работа остановится, то город потеряет свое стратегическое предназначение.
К трагичному прогнозу о неизбежном обрушении города в Швеции подошли со скандинавским расчетом и хладнокровием.

Специалисты прикинули, сколько у Кируны осталось времени на спасение, подготовили к переезду небольшие исторические постройки (особо важную для местных церковь хотели перевезти хотя бы в разобранном виде), возвели городской центр «Новой Кируны» и возложили на госкомпанию LKAB финансирование проекта. Деньги пойдут на строительство новых жилых домов, инфраструктуру и выплаты компенсаций в 125% от стоимости жилья всем покидающим «старую» Кируну.

Амбициозный проект стоит не менее миллиарда долларов, но окончательно реализуется только к 2100 году. Законы рынка в социал-демократической Швеции все равно жестоки: если продажи компании упадут (основной рынок сбыта железа для LKAB – Китай) и финансирование уменьшится, то процесс приостановится. А шансы жителей Кируны и их потомков избежать катастрофы сильно снизятся – счет на года. Переезд, тем не менее, идет полным ходом.

Пусть неидеальный, но все же новаторский соседский метод «реинкарнации» рабочих поселений заприметили в России. Кируна находится буквально в 400 километрах от Мурманской области, где один за одним медленно умирают и промышленные центры, и военные городки – от пустеющего Никеля до брошенной на произвол судьбы Африканды.

Хочешь не хочешь, а вопрос возникает сам собой: стоит ли сравнивать шведский подход с российскими реалиями? Готовы ли ресурсодобытчики и государство к миллиардным вливаниям, когда речь идет о социальной ответственности – благополучии сотрудников градообразующих предприятий и их семей?
«И Нефтегорск ушел в эту пустоту»
Важно отметить, что судьба «ресурсных» городов незавидна практически в любой стране мира. Они символично «убивают» себя пропорционально тоннам добытых ценных недр. Подорванное здоровье жителей и плохую экологию было бы логично компенсировать не только высокими зарплатами (относительно других регионов РФ), но и комфортной городской инфраструктурой. Или, как минимум, безопасной.

Увы, этого не происходит.
В 1950-1960-х годах самым желаемым товаром на мировом рынке стала нефть. Тенденцию быстро смекнули в СССР, начав стремительное строительство вахтовых поселков городского типа рядом с бездонными сибирскими и дальневосточными скважинами.

Так появился Нефтегорск – в недавнем прошлом один из самых благоустроенных (по советским меркам) населенных пунктов на Сахалине. Семнадцать наскоро «слепленных пятиэтажек, четыре детсада, школа и клуб задумывались временными, но остались надолго. К 1995 году население Нефтегорска составляло около 3200 человек – в основном, нефтяники и их семьи.
Ночью 28 мая того же года две трети жителей (более двух тысяч человек) погибли в результате чудовищного землетрясения, полностью уничтожившего город. Пятиэтажки, внутри которых спали люди, рухнули из-за одного толчка магнитудой около 7,6 балла по шкале Рихтера.

Специалисты заявили, что «вахтовая» жилая застройка не была рассчитана на территорию большой сейсмической активности.

Недальновидность советских градостроителей и желание удешевить возведение Нефтегорска оказались фатальными. Типовая пятиэтажная застройка предназначалась не для Сахалина: «…Исключая сейсмические районы, районы вечной мерзлоты и горных выработок».

Дело не только в том, что антисейсмические меры при строительстве не предпринимались. В отличие от Кируны, в Нефтегорске было туго и с прогнозированием катастрофы: во времена СССР на Сахалине действовала целая сеть сейсмостанций, к 1995 году практически полностью пришедшая в негодность.

Любопытно, что оценивать ситуацию имели право и специалисты от добывающих компаний, в интересах которых занижение сейсмической угрозы. Но подозрительной неточностью прогнозов, справедливости ради, отличались и советские чиновники.

«Из-за недостаточных сейсмологических знаний и исходных данных, а также в связи с расхождением во мнении их составителей существенно различались в оценках сейсмической опасности. В одних случаях эти оценки повышались, в других сейсмическая угроза недооценивалась. Возникшие впоследствии Нефтегорское 1995 г. и Углегорское 2000 г. землетрясения на 2-3 балла превысили оценки сейсмической опасности, указанные на этих картах», отмечал геофизик-сейсмолог, главный научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Валентин Уломов.

Впрочем, одна из возможных причин катастрофы в СМИ не афишируется. Но по сей день обсуждается на Сахалине.
«Когда я там жила, говорили, что именно из-за нефтяников тряхнуло. Вроде бы нефть не по регламенту качали. Пожадничали и слишком много сразу выкачали, а залить воду [в скважину], или что они там заливают, то ли не успели, то ли не захотели. Пласт в итоге образовался, и Нефтегорск ушел в эту пустоту», – рассказала уроженка Сахалинской области Мария И.
Правительство РФ сразу после катастрофы собрало государственную комиссию под руководством тогдашнего премьер-министра Виктора Черномырдина. И постановило, что «научное и информационное обеспечение социально-экономического развития Сахалинской области является недостаточным». Иными словами, в регионе остается множество «нефтяных» населенных пунктов, которые запросто может постигнуть судьба Нефтегорска.

«Неоднократные и необоснованные снижения в прошлом оценок сейсмичности привели к тому, что в настоящее время на Сахалине имеется большое количество не сейсмостойких зданий и сооружений, в которых проживает и трудится значительная часть населения…», – гласил текст Постановления от 5 июня 1995 г. «О мерах по ликвидации последствий землетрясения в Сахалинской области».

В правительстве решили, что поселок надо ликвидировать (в октябре 1995 года его навсегда стерли с карты России), сахалинский сейсмический центр – создать, а жилые помещения в похожих поселках и городах перестроить на сейсмоустойчивые.

Из трех пунктов исполнили только первый, жизнеутверждающе оставив на месте бывшего Нефтегорска кладбище и мемориал. Расследование в отношении должностных лиц, ответственных за катастрофу, так и не провели. Единого сейсмического центра сахалинцы тоже не увидели и до сих пор вынуждены надеяться на соседей из Японии. Зато продолжают жить в домах, признанных опасными.

Последнее землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера на Сахалине произошло 27 января, прямо во время подготовки этого материала.

«Если «Роснефть» схлопнется,
люди ломанутся к американцам»
Город Оха находится в 75 километрах от эпицентра землетрясения, уничтожившего Нефтегорск. Это первое поселение, оказавшее пострадавшим помощь после трагедии: оттуда к месту катастрофы ехали добровольцы и спасатели, а в самой Охе поселили тех, кто сумел выжить, но лишился дома.

Подземные толчки периодически ощущаются и там, но природные катаклизмы Сахалина – лишь одна из многих бед «нефтяной столицы» с населением около 20 тысяч душ. К началу 1990-х годов здесь проживало 37 тысяч человек.
«Первые годы после землетрясения боялись, что повторится такая история. После событий в Нефтегорске мы буквально неделю жили на улице. Мне было 5 лет. Помню, как отец со мной на руках выбежал в подъезд, я толком проснуться не успела – было около 5 утра. Гул страшный стоял, все шаталось, ступени двоились. Перед тем, как выбежать на улицу, отец соседу в щель между квартирами кричал: "Паспорт главное возьми".

Через несколько лет все козырьки на всех домах убрали. Еще через несколько стали строить канадские домики из легкого материала, чтоб если землетрясение, то хоть плитами насмерть не прибило. Со временем страх прошел, а память осталась.

Родители в Охе остались, примерно раз в месяц при телефонном разговоре говорят: "Вчера нас трясло, но не сильно. Так, люстра немного пошаталась, посуда не гремела". Мужики, которые в 1995-м в Нефтегорск ездили на помощь, приехали поседевшими», – рассказывает Мария И., переехавшая из Охи в Петербург.
Летом 2020 года «Сахалинморнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») остановило добычу на севере Сахалина. Градообразующего предприятия в Охинском районе не осталось, рабочие возмутились и вышли на митинги.

Руководство компании осталось непреклонно, местные власти в лице губернатора Валерия Лимаренко пообещали «подставить плечо», а в местных группах «ВКонтакте» безработные нефтяники начали продавать рабочую форму за ненадобностью.

Причина прозаична: розлив девяти тонн нефти в Хабаровском крае. Нефть попала в три ручья и озеро, поставив под угрозу экосистему реки Амур. В «РН-Сахалинморнефтегазе» спешно заявили о перекрытии трубы, а вскоре «Роснефть» объявила о ее консервации.

В 2020 году нефтепроводу исполнилось 78 лет, но капитального ремонта так ни разу не проводилось. При этом ежегодно в Охе добывалось около ста тысяч тонн нефти на сумму не менее двух миллиардов рублей.

Увы, нефтяное обогащение Охинскому району могло только сниться. Сахалинские журналисты утверждают, что доходы от нефти и газа главным образом «оседают» в областном и федеральном бюджетах, а основная масса местных денежных поступлений – налоги, уплаченные с заработной платы сотрудников. Не удивительно, что средств у «Роснефти» не нашлось не только на ремонт трубопровода, но и на реновацию самого города.
Если верить ученым, Оху и другие поселки в сейсмически активном районе может постичь участь покойного Нефтегорска. В 2015 году около половины обследованных жилых домов были повреждены, причем не движением тектонических плит, а банальным течением времени.

«Как правило, повреждения 2-3 степени получили дома, построенные до 70-х годов, главным образом в 30-х – 60-х годах. У многих зданий физический износ ускорился из-за низкого качества строительства», − отмечается в исследовании.

В феврале прошлого года наполовину государственная «Роснефть» передала приостановленный актив «РН-Сахалинморнефтегаз» частной «Независимой нефтегазовой компании». Новый владелец пообещал возобновить нефтедобычу в 2023 году, а на развитие «дочки» инвестировать 70-80 миллиардов рублей.

Среди статей расходов – строительство нового нефтепровода, ремонт и модернизация фонда скважин, ключевых инфраструктурных объектов «Сахалинморнефтегаза», а также геологоразведка.

О развитии самой Охи, тем временем, не сказано ни слова. Пока частник старается модернизировать производство ради собственной выгоды, Оха, вошедшая в топ-10 вымирающих населенных пунктов России и потерявшая более 40% своего населения с 1989 года, продолжает «загибаться». Вместе с ней умирает еще одно наследие прошлого века: крупнейшая в стране узколейная железная дорога Оха – Ноглики, отданная в подчинение «Роснефти» и благополучно закрытая в 2006 году.
О новых железнодорожных путях местные только мечтают, но понимают, что «заниматься этим никто не будет». Жители говорят, что все рельсы «спилили и продали в Китай или Корею» еще при губернаторе Александре Хорошавине, возглавлявшем Сахалинскую область с 2007 по 2015 год. Запомнился он страстью к ручкам за 36 миллионов рублей и чрезмерной любовью к наличным.

Сейчас разговоров о появлении железнодорожного сообщения из Ногликов в Оху даже не ведется: вместе с рельсами срезали все мосты, по которым проходила дорога. Да и смысла в ней, в общем-то, нет, учитывая колоссальную убыль населения.

Местные жители переезжают в другие города, оставляя родные места – совсем не так, как в шведской Кируне. Не дождавшись от нефтедобытчика даже минимального проявления социальной ответственности.
Корень проблемы
Сегодня в России отсутствует как таковая государственная политика по пространственному развитию страны – то, что в советское время называлось «размещением производительных сил», объясняет член экспертного совета Госдумы по устойчивому развитию и зеленому финансированию Павел Склянчук.

При этом, многие пустеющие сегодня города – следствие ошибок СССР в размещении градообразующих предприятий, считает эксперт. Часто там нет экономической логики, только геополитическая целесообразность. Сегодня ответственность за будущее таких городов должна нести федеральная власть вместе с крупными холдингами, но в равной степени: на принципах государственно-частного партнерства.

«У каждой монотерритории должна быть стратегия развития, которая будет связана с инвестиционными планами градообразующих компаний. Сегодня, по политическим мотивам, местные власти рисуют радужные перспективы перерождения, ухода от монозависимости. Но люди все видят, и не готовы жить в тяжелых условиях, поэтому было бы честнее и экономически выгоднее заняться уплотнением города, чтобы хоть как-то скрасить жизнь тем, кто остался», – считает Склянчук.
Отток населения из «депрессивных городов» не остановить. Единственный способ предотвратить опустение громадной территории страны – объединение усилий крупного бизнеса и государства, чтобы улучшить качество жизни жителей городов-заводов.
«Когда я в 2018 году уезжала из Охи, население было около 36 тысяч человек. Сейчас чуть больше 19 тысяч. Работы нет, цены на продукты огромные, хлеб под 100 рублей стоит, а зарплата обычного продавца около 25-30 тысяч. Все мои одноклассники, у кого родители смогли позволить себе оплатить им обучение, разъехались в большие города.

Самые "успешные", если их так можно назвать, работают на американцев – проекты Чайво, занимающиеся нефтегазовым месторождением вблизи Ногликов. Большинство работают на частников, самая распространенная профессия – продавец. Если "Роснефть" в регионе схлопнется, скорее всего, люди перейдут на рыбу или ломанутся к американцам, но к ним сложно попасть, только по знакомству», – с грустью констатирует Мария.
Но пока глава Минобороны Сергей Шойгу предлагает «поднимать» промышленные центры (например, в Сибири), ресурсодобытчики руководствуются лишь одним принципом, отнюдь не в духе «скандинавского социализма»: ничего личного, просто бизнес.

Текст: Олеся Михайлова