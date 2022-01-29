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Иностранный подход
Шведский заполярный город Кируна переезжает вот уже пять лет. В прямом смысле: деревянные дома прямо на грузовиках увозят подальше от железных рудников, разрабатываемых компанией LKAB, на 100% принадлежащей государству.
Испещренный почти двухвековой добычей грунт рискует обвалиться и уничтожить самый северный город страны с населением в 20 тысяч человек – об этом специалисты предупреждали еще в начале 2000-х годов. Речь идет о крупнейшем мировом месторождении Кирунава, где трудится большинство местных жителей: рудник «добурили» буквально до городского центра. В 2015 год асфальт на улицах пошел трещинами, и стало понятно: надо что-то менять.
Вариант с прекращением добычи руды не рассматривался. По словам мэра Кируны, город и компания LKAB живут «в симбиозе». Если работа остановится, то город потеряет свое стратегическое предназначение.