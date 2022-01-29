Чешские СМИ узнали о ликвидации отчета по делу Врбетице в администрации Земана

Отчет по делу Врбетице был уничтожен в администрации президента Чехии Милоша Земана.

Как сообщают чешские СМИ, ликвидация документов произошла по ошибке. Речь идет о секретном докладе о взрывах на военных складах в деревне Врбетице. Прага подозревала российские спецслужбы в организации инцидентов.

Об уничтожении отчета стало известно после того, как полиция запросила у Пражского града предоставить один из документов. В ответ сотрудники администрации признались, что доклад был ликвидирован в связи с истечением срока хранения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала претензии Чехии к Москве по взрывам во Врбетице. По ее словам, требования Праги о компенсации сравнима с фантасмагорией.