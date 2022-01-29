Георгий Джикия пожелал удачи российским спортсменам на ОИ-2022

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к российским олимпийцам, которые выступят на Играх 2022 года.

Футболист «Спартака» и сборной России записал видеообращение, адресованное олимпийцам, перед стартом зимних Игр в Пекине. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте ОКР.

«Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам, самое главное, удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» — сказал 28-летний защитник.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят в Китае под флагом ОКР.