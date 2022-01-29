Спустя столетия. Какие страны до сих пор предъявляют «долговые» претензии к России

Вот уже не первый год США занимают лидирующую строчку в мире по объему внешнего госдолга — так, по состоянию на 2021 год, этот показатель достиг целых 21,8 триллиона долларов. Однако долговые претензии периодически предъявляются именно к России, задолженность которой в том же году составила около 500 миллиардов долларов.

Причем, как отмечают эксперты исторического портала «Русская семерка», требования некоторых стран носят далеко не экономический характер, а объясняются историко-политическими причинами, которые зачастую не имеют под собой никаких оснований.

Польша

Не так давно депутаты польского парламента решили, что Россия обязана выплатить Варшаве кругленькую сумму в рамках военных репараций. При этом речь идет сразу о двух кампаниях — Советско-польской войне 1919-1921 годов и Второй мировой войне.

По мнению парламентариев, после заключения в 1921 году в столице Латвии мирного договора между РСФСР, Украиной, Белоруссией с одной стороны и Польшей — с другой, Россия не выплатила полякам обещанные 30 миллионов золотых рублей. Будучи законным преемником СССР, Москве стоило бы наследовать и его долговые обязательства, убеждены депутаты.

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Относительно Второй мировой войны претензия поляков сводится к тому, что Варшава якобы недополучила репарации из доли Советского Союза после окончания военной кампании. С 1954 года Польская Народная Республика письменно обязалась не взимать платежи с ГДР, однако сейчас польские депутаты утверждают, что при подписании этого соглашения СССР якобы надавил на них.

Япония

Сразу после окончания Великой Отечественной войны Япония потребовала от СССР вернуть Курильские острова, а именно Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако по итогам военных действий этот архипелаг перешел к Советскому Союзу — от своих прав на них Токио отказался, подписав в 1951 году Сан-Францисский мирный договор.

Однако сейчас в Японии полагают, что в этом документе об этих территориях не было ни слова. При этом в Москве продолжают настаивать, что Курильские острова являются частью России. В спор периодически вмешиваются США, которые выступают на стороне Токио.

wikipedia.org / Public Domain

Китай

В 2004 году президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай подписал дополнительное соглашение о российско-китайской границе, которое предусматривало передачу Пекину островов Большой и Тарабаров, а также разделение Большого Уссурийского острова на российскую и китайскую части.

Однако китайцам этого, видимо, показалось недостаточно, поскольку в 2012 году они заявили о своих претензиях на 17 гектаров в Горном Алтае, назвав их своими исконными землями. Впрочем, никаких документов, подтверждающих свою правоту, Пекин так и не предоставил.

Украина

Украинские власти полагают, что Россия незаконно отобрала у Киева полуостров Крым в 2014 году, а потому периодически требуют вернуть его обратно и даже угрожают силовым сценарием. В этом вопросе их традиционно поддерживают США и их союзники по НАТО. Все они, тем не менее, не берут в расчет результаты референдума, на котором крымчане абсолютным большинством голосов выступили за вхождение полуострова в состав России.