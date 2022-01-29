Врач Шарапова заявила о способности оливок выводить тяжелые металлы из организма

Употребление оливок способствует выведению токсинов и солей тяжелых металлов из организма. Об этом заявила главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

Специалист утверждает, что в состав оливок входят практически все необходимые организму человека витамины, в том числе витамины A, B1 и B2. Кроме того, они содержат в себе пектины, полезные для выведения токсинов из организма.

«Мы, жители больших городов, живем в условиях плохой экологии. И всем нам очень важно употреблять в пищу оливки — ведь они содержат пектины, которые выводят не только токсины, но даже соли тяжелых металлов», — рассказала она в беседе с изданием «Доктор Питер».

Употребление оливок также благотворно влияет на работу головного мозга человека, а также его нервную и сердечно-сосудистую систему. Наконец, оливки полезны для кожного покрова и волос, что обусловлено наличием витаминов группы B в их составе.