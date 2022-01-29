Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

Шипачев будет выводить сборную с капитанской нашивкой на матчи олимпийского турнира в Пекине. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба Федерации хоккея России. Ассистентами Шипачева будут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Чехии, Дании и Швейцарии, с которой подопечные Алексея Жамнова сыграют в первом матче на Олимпиаде.