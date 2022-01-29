Глава МИД Украины Кулеба назвал Киев центром «сетевой дипломатии»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил работу отечественной дипломатии с современным гаджетом. Об этом он написал в статье для местного издания.

Как считает украинский министр, на смену «челночной дипломатии» времен «холодной войны» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве. Кулеба уверен, что это решает многие задачи одновременно, «внешне сохраняя незыблемый вид». Киеву удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины», пишет он в своей статье.

«Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом», — высказался глава МИД.

Кулеба добавил, что «сетевая дипломатия» с центром в Киеве предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, а также тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами.

Ранее Кулеба заявил о наступлении «момента истины» во взаимоотношениях Киева и Берлина. По его словам, сотрудничество ФРГ и Украины можно оценивать по трем аспектам — поддержке мощнейших санкций против России со стороны Германии, «Северному потоку — 2» и вопросу поставок оружия.