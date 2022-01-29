Сборная России по мини-футболу со счетом 5:1 обыграла Польшу в матче ЧЕ

Российская сборная победила Польшу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу.

Сборная России по мини-футболу 29 января выиграла третью встречу на чемпионате Европы, который продолжается в Нидерландах. Игра в Амстердаме завершилась победой подопечных Сергея Скоровича со счетом 5:1. Дубль оформил Иван Чишкала, еще по одному голу забили Антон Соколов, Данил Давыдов и Иван Милованов.

Следующий матч с участием сборной России на чемпионате Европы пройдет 1 февраля. Команда Скоровича в 1/4 финала континентального первенства сыграет с победителем встречи Грузия — Испания.