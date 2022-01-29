«Задним числом все умны»: Токаев о долге России, торге с Назарбаевым и будущем Казахстана

С начала январских протестов в Казахстане прошел почти месяц. На прошлой неделе в республике отменили режим чрезвычайного положения, а 27 января в Нур-Султане перестал действовать «оранжевый» уровень террористической опасности. Все сотрудники правоохранительных органов перешли «в штатный режим работы».

Несмотря на это, разговоры о причинах и последствиях массовых беспорядков до сих пор продолжаются. Пролить свет на произошедшее в стране решил президент Касым-Жомарт Токаев, дав большое интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24» — впервые после январских событий.

О массовых беспорядках

Произошедшее в Казахстане Токаев назвал «тщательно спланированной террористической операцией», в которой принимали участие боевики из-за рубежа. Последних, в частности, интересовали уголовные дела и досье на сотрудников правоохранительных органов, чтобы достичь конечной цели — захвата власти.

Global Look Press / ORDA.KZ/XinHua

«Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Следствие показывает, что он был захвачен для того, чтобы обеспечить проход граждан, прилетевших из одного центрально-азиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции», — поделился президент.

Рассуждая о причинах произошедшего, Токаев признался, что государство было неподготовленным и не имело никакого алгоритма действий. В результате этого власти проиграли и информационную войну.

«Мы все умны задним числом, а в то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет. Надо отметить, что среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо специально подготовленные, то есть была дезинформационная кампания — так называемые фейки лились рекой», — напомнил глава государства.

Именно поэтому президент решил публично взять на себя ответственность и отдать приказ силовикам открывать огонь по «преступникам» без предупреждения.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

«Я же дипломат, профессиональный дипломат, я знал последствия. Я знал, что будет именно такая реакция. Но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе. Я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране», — пояснил Токаев.

О помощи ОДКБ

Казахстанский президент заверил, что власти России не выдвигали никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил, что Москва и Нур-Султан являются союзниками.

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, не было», — подчеркнул глава государства.

По словам Токаева, члены ОДКБ с самого начала договорились, что миротворцы будут только охранять стратегические объекты. В этой связи за время своего пребывания в Казахстане миротворческий контингент не произвел ни одного выстрела.

«Они обеспечивали тыл. И сыграли психологическую устрашающую роль для бандитов», — констатировал президент.

Prt Scr youtube.com / Сегодня

О Назарбаеве

Токаев подчеркнул, что не обсуждал с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым вопрос разделения властных полномочий во время январских протестов. Тем не менее в самый разгар беспорядков казахстанский лидер сместил Назарбаева с должности главы Совета безопасности республики, которую тот продолжал занимать после ухода с высшего поста.

«Никакого торга не было. Разговоров о личных привилегиях не было. Единственный разговор — о статусе в Совете Безопасности. Я сказал, что сейчас обращусь к нации и скажу, что я председатель Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу», — поделился Токаев.

Ранее Назарбаев ушел с должности председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» и предложил на это место Токаева. Также из политсовета «Нур Отан» вышла дочь экс-президента и депутат нижней палаты парламента (Мажилиса) Дарига Назарбаева.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Что дальше?

Токаев пообещал, что не будет работать главой государства более двух сроков, отведенных конституцией. За это время он намерен достичь успехов в трансформации политической системы и общества. Так, в сентябре он планирует представить пакет реформ, которые, в том числе, затронут парламентскую и партийную системы.

«В Мажилисе должно быть несколько сильных партий. Одновременно нам нужно воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей. Потому что в таких ситуациях экстремистский, по своей сути, популизм, экзальтация общественности — абсолютно ни к чему. Я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось», — выразил надежду казахстанский лидер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Берик Уали объяснил, почему беседа с Токаевым велась на русском языке. Он подчеркнул, что интервью рассчитано «на мировую аудиторию» — казахстанские власти хотели обеспечить максимально широкий охват в связи с высоким интересом к этой теме.