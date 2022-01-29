Политолог Кедми предложил определить России национальные интересы для сохранности границ

РФ нужно очертить свои государственные потребности, чтобы обеспечить защиту границ. С таким мнением выступил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Эксперт отметил, что для страны важны не только ее границы, но и территория соседних стран. Эти земли могут использоваться оппонентами для создания угрозы, подчеркнул политолог в беседе с изданием «Украина.ру».

Политолог Кедми раскрыл секрет сохранения границ России. Опасность можно устранить благодаря дипломатическим средствам, однако, если это не удается, то на помощь приходит физическое присоединение территории. Нужно завладеть ею и устранить угрозу, объяснил специалист.

«От Харькова до Москвы — пять минут лету. Или, если говорить... Россия недееспособна, если граница будет проходить недалеко от Смоленска, а по ту сторону границы будет территория, на которой располагаются силы и оружие, угрожающие существованию России», — пояснил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию с российскими границами фразой «отступать некуда, позади Москва». Он подчеркнул, что страна практически исчерпала возможности для отступления.