Токаев дал интервью на русском языке для максимально широкого охвата аудитории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24» на русском языке. Этот выбор объяснил его пресс-секретарь Берик Уали.

По словам Уали, беседа прошла на русском языке для максимально широкого охвата аудитории, в том числе зарубежной.

«Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане», — написал пресс-секретарь в Instagram.

Берик Уали добавил, что с начала года в адрес Токаева поступило множество просьб об интервью от зарубежных СМИ. Сейчас президент Казахстана решил ограничиться диалогом с журналистом канала «Хабар 24», но следующее интервью обязательно будет на казахском языке, пообещал он.

Ранее стало известно, что интервью с Токаевым покажут телеканалы «Хабар» и «Хабар 24». В ходе беседы президент республики рассказал о причинах и последствиях беспорядков в Казахстане, дальнейших политических и социальных реформах, а также взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами страны.