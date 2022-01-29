Политолог Золотарев: Вашингтон заинтересован в ходе дела против Порошенко

США заинтересованы в ходе дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующим мнением поделился политолог Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты готовы на все, чтобы не допустить дестабилизации внутри украинского государства. Золотарев уверен, что конфликт внутри страны обернется для Вашингтона весьма неприятными последствиями. Именно поэтому дело против экс-президента «может перевернуть все карты» США, считает политолог.

«Байден это делает (влияет на дело Порошенко. — Прим. ред.) не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений, потому что у Байдена не может быть теплых чувств к Петру Порошенко хотя бы в силу того, что утекшие из его (Порошенко. — Прим. ред.) кабинета записи доставили Байдену немало неприятных минут в избирательной кампании», — раскрыл он истинную причину вмешательства Байдена в дело против Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко не станет участвовать в одновременном допросе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом заявил адвокат экс-лидера Игорь Головань.