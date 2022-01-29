Московский ЦСКА заинтересован в трансфере игрока «Лилля» Шеки

Португальский полузащитник «Лилля» Шека попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Столичный ЦСКА в зимнее трансферное окно может заключить контракт с 27-летним полузащитником «Лилля» Шекой. Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника издания, игрок французского клуба готов перейти в ЦСКА. Его контракт с «Лиллем» истекает в июне 2022 года.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвертом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу подопечные Алексея Березуцкого набрали 30 очков и на восемь баллов отстают от лидирующего «Зенита». В первой официальной встрече после зимней паузы ЦСКА в гостях сыграет с московским «Спартаком».