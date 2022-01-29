Муж Ксении Собчак признался, что хочет стать президентом Аргентины

Известный российский режиссер театра и кино Константин Богомолов вместе со своей супругой Ксенией Собчак побывал в Аргентинской Республике. Визит в эту солнечную страну пробудил в нем дремавшие до того момента политические амбиции.

Богомолов убежден, что будучи президентом Аргентины, он смог бы «дать пинка левым» и поднять с колен эту страну, нуждающуюся в надежных руках. Таких, что уже правят его родиной — Россией.

«Ибо родина в надежных руках, а вот глядишь на патагонские степи, наблюдаешь местную жизнь и думаешь: вот бы дать пинка левым и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной и обязательно консервативной», — высказался Богомолов в своем блоге в социальной сети Instagram.

Режиссер также рассказал о планах установить контроль над Фолклендскими островами, что пошло бы на пользу аргентино-российским отношениям. На достижение этой цели, по словам Богомолова, он был бы готов положить следующие 20 лет своей жизни. Подводя итоги всему вышесказанному, режиссер отметил, что Аргентина произвела на него впечатление красивой и просторной, но вместе с тем и какой-то бесхозной, словно ждущей сильных энергий страны.