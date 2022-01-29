Токаев опроверг договоренности с Путиным об условиях помощи со стороны ОДКБ

Никаких предварительных договоренностей с президентом России Владимиром Путиным об условиях ввода миротворческого контингента сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, никаких разговоров в духе «мы потом рассчитаемся» между лидерами не было. Вместе с тем Токаев отметил, что посетит Москву с официальным визитом уже в феврале. В рамках поездки планируется подписать ряд межгосударственных документов об укреплении сотрудничества.

Стоит отметить, что в начале года в Казахстане была совершена попытка государственного переворота, организованная иностранными силами. В связи с этим Токаев обратился к ОДКБ за помощью.